Пример для подражания: Как организована уборка мусора управляющей компанией в Пскове

22:42, 26 декабря 2019, ПАИ

Мы привыкли к картине грязных дворов, переполненных мусорных баков, привыкли к порхающим на ветру пакетам между многоэтажками. Подумаешь, это были нормой для любого города на протяжении десятилетий.

Но, к счастью, не для всех.

В Пскове есть управляющие компании, которые готовы не просто создавать чистоту в своих микрорайонах, но и работать с населением — чисто ведь не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Одна из них - управляющая компания «ПсковЖилСервис». Корреспондент Псковского агентства информации встретился с ее руководителем Андреем Тарасовым, чтобы пройтись по дворам спального района и своими глазами увидеть детали проводимой работы.

О «мусорной» реформе

«До запуска реформы компания «АСПО» нам давала две цены, - рассказывает Андрей Тарасов. - На сортированный мусор цена была в два раза ниже, чем без сортировки, соответственно, было выгодно его сортировать».

По словам руководителя, сейчас ситуация изменилась, и цена за вывоз мусора одинаковая для всех типов отходов.

«Мусорная» реформа была не продумана, - считает Андрей Тарасов, - Но компания отработала год, на своих ошибках чему-то научилась».

Про мусоропроводы и контейнеры

В каждом доме нового спального района есть мусоропроводы.

«Они исключают возможность сортировать мусор, - убежден Андрей Тарасов, - Но убирать их не следует, ведь если пищевые отходы попадут в контейнер, то будет запах. Все мусоропроводы в домах имеют хороший вывод воздуха, вытяжку на уровне кровли, что практически исключает запахи».

Руководитель управляющей компании считает, что необходимо приучать потребителей к осознанному отношению к отходам — пластиковые бутылки, картон коробок — все это может пойти в переработку.

«Бумагу, стекло, батарейки и ртутные лампы необходимо выбрасывать отдельно, - добавил Андрей Тарасов. - Для лампочек и батареек должны быть установлены контейнеры в каждом дворе, чтобы было удобнее для людей».

Эта управляющая компания расставила специальные боксы для батареек и лампочек, которые люди активно приносят. В дальнейшем они отправляются на переработку.

Про стимулирование населения

«Много ли мусора скапливается? И как часто его вывозят?» - спрашиваю у собеседника, который проводит для нас с фотографом экскурсию по району.

«Мусор вывозят каждый день, с утра. В новогодние праздники потребление людей увеличивается, соответственно, и мусора больше, но мы справляемся», - говорит он, внимательным взглядом следя за работой дворника во дворе многоэтажки.

«Как же приучить псковичей к сортировке мусора?» - не унимаюсь я.

«Необходимо проводить воспитательные работы с помощью социальных роликов, а также делать экономические стимулы для того, чтобы людям было интересно, - говорит он, мы в это время движемся по территории, руководитель управляйки, похоже, превращает прогулку в рейд по оценке качества работы подчиненных — обращает внимание на любые мелочи, вплоть до урн у подъездов. - В некоторых странах за сдачу вторсырья жители получают деньги. Необходимо из отходов делать вторсырье, государству следует субсидировать и стараться развить технологии, которые используют вторсырье в своем технологическом процессе. Предприятия, которые используют вторсырье, должны иметь определенную поддержку от государства. Товары, продукты, которые имеют большое количество упаковочных материалов, должны облагаться налогами. Следует делать упаковку экологичной, либо она должна использоваться во вторсырье».

Про перемены

Кстати, Андрей Тарасов убежден, что за последние 10 лет в Пскове кардинально изменилось отношение к мусору в целом.

«Сетчатые контейнеры для пластика и стекла наполняются. Жители активно проявляют правильный экологический настрой. Но люди есть разные — одни сортируют по правилам, а другие выкидывают в окно. Проблема брошенного мусора у нас по-прежнему никак не решается. Ни разу не видел, чтобы был составлен протокол за окурок», - говорит он.

Руководитель компании подчеркивает, что даже жильцы спальных районов — молодые и активные люди - не думают об экологии, не ценят чужой труд. Он ведет нас к дому, чтобы показать окурки под окнами, но мы их там не находим - с 5 часов утра дворники вышли на работу и успели убрать весь мусор.