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Общество

Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть

31 декабря в Пскове дадут традиционный Новогодний салют, знаменующий кульминацию праздника по случаю встречи 2020 года.

Во сколько же он будет дан и откуда горожанам его лучше всего будет видно? Ответ на этот вопрос дали Псковскому агентству информации в управлении культуры администрации города.

Начало салюта назначено на 03:00, а длительность его составит не менее 7 минут. Организаторы обещают дать  573 залпа. Сообщается, что фейерверк будет многоуровневым, с красочными эффектами. В управлении культуры надеются, что салют получится ярким, зрелищным и сможет порадовать жителей и гостей города.

А лучше всего салют будет виден с Октябрьской площади, это в самом центре Пскова.

Добавим, что в разные годы контракты на проведение праздничного новогоднего салюта в Пскове выигрывали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Петергофа, Новгрода. В этом году победила псковская фирма. Начальная цена контракта составляла 300 000 рублей, но в результате была снижена до 180 000 рублей. Экономия бюджетных средств составила 120 000 рублей.

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