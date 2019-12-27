Игорь Сопов озвучил первоочередные планы по работе на посту председателя Избиркома Псковской области

13:29, 27 декабря 2019, ПАИ

27 декабря Игорь Сопов был утвержден на посту председателя Избирательной комиссии Псковской области. На встрече с журналистами после заседания членов Избиркома он поделился первоочередными планами предстоящей работы, передает корреспондент Псковского агентства информации. Начать новый руководитель намерен со знакомства с территориальными избирательными комиссиями. «Я планирую проехать по районам, познакомиться с членами избирательных комиссий, пообщаться с главами районов для того, чтобы понимать, какова проблематика в районах. В дальнейшем все эти материалы будут переданы губернатору Михаилу Ведерникову», - сообщил он.

Игорь Сопов уточнил, что это будет первым шагом для «выстраивания контруктивной работы по взаимодействию между органами исполнительной власти и избирательной комиссии».

«Главными приоритетами в своей работе я вижу открытость комиссии, большее информирование средств массовой информации о ее деятельности, в том числе через сеть интернет. Второе — это работа с политическими партиями, потому что работа с партиями это тоже очень важный момент, мы должны консолидировать мнение разных политических сил», - отметил он.

Третьим направлением в работе станет развитие проекта «Молодой избиратель» в регионе.

Высказал он и свое отношение к состоявшемуся избранию.

«Для того, чтобы стать председателем Избирательной комиссии, надо тоже пройти этап выборов. И ты себя чувствуешь в роли кандидата, и понимаешь, насколько ответственно надо подходить к этой процедуре. Из 13 членов комиссии 12 проголосовали за меня, один проголосовал против, высказав свою позицию. Я понимаю, что такой плюрализм мнений позволит нам в дальнейшем работать более конструктивно», - сказал Игорь Сопов.