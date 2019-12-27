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Избран новый глава Избиркома Псковской области

Игорь Сопов.

Члены Избирательной комиссии Псковской области 27 декабря избрали Игоря Сопова председателем облизбиркома, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заседание проходило совместно с Центральной избирательной комиссией РФ по видеоконференцсвязи. На мероприятии присутствовали 13 членов Избиркома Псковской области с правом решающего голоса. Также в заседании участвовали представители Псковского областного Собрания, администрации Псковской области, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, секретарь Общественной палаты региона Анатолий Мультах, общественники и журналисты. 

По итогам тайного голосования большинство членов облизбиркома с правом решающего голоса проголосовали за утверждение Игоря Сопова председателем Избирательной комиссии Псковской области. За его кандидатуру проголосовали 12 членов облизбиркома, 1 - против.

Игорь Сопов поблагодарил всех присутствующих за поддержку и выразил надежду на плодотворную совместную работу.

19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о назначении Игоря Сопова членом избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. 25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ согласовала кандидатуру Игоря Сопова на пост председателя облизбиркома и направила предложение для рассмотрения членами Избиркома Псковской области.

17 декабря экс-руководитель Избиркома Псковской области Михаил Иванов написал заявление о сложении полномочий, 19 декабря члены Избиркома приняли его, а 24 декабря депутаты Псковского областного Cобрания приняли заявление Михаила Иванова о сложении полномочий члена избиркома с правом решающего голоса.

Кроме того, ранее из состава облизбиркома вышел бывший вице-губернатор Псковской области Николай Цветков.

Игорь Сопов родился 21 марта 1975 года в поселке Локня Псковской области. Он окончил исторический факультет Псковского педагогического института имени С. М. Кирова, в дальнейшем получил дополнительное образование в сферах юриспруденции, экономики и управления. Работал юрисконсультом, помощником адвоката, помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, зампредом ТИК №1 Адмиралтейского района Петербурга, зампредом комитета сельского хозяйства Мурманской области, а также занимался предпринимательской деятельностью. В Санкт-Петербурге Игорь Сопов известен и как учредитель петербургского GR-клуба. С декабря 2018 года по март 2019 года работал советником губернатора Псковской области.

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