0
14:35
К Новом году готовы: Фотообзор праздничных ёлок Псковской области
11:42
В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
11:05
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове
22:21
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
20:57
Михаил Ведерников поделился в социальных сетях трогательным предновогодним видео
20:23
Жительница Пскова поделилась секретами успеха накануне международного конкурса «Миссис бабушка Вселенная»
19:30
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают на новогоднюю распродажу в «Корзинку»

В канун Нового года фреш-маркет «Корзинка», который открылся в ТРК «Акваполис», радует покупателями вкусными и выгодными предложениями в рамках новогодней распродажи. Как рассказали Псковскому агентству информации в администрации торгово-развлекательного комплекса, акция распространяется на группы самых разных товаров — от сыров и колбас до томатов.

Так, колбаса полукопченая на дровах предлагается за 389 рублей, старая цена - 470 рублей, томаты розовые крупные - 220 рублей, старая цена - 250 рублей, сыр «Тильзите» (Белоруссия) - 415 рублей, старая цена - 485 рублей.

Фреш-маркет «Корзинка» находится на 1 этаже ТРК «Акваполис».

Предложение действительно с 27 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
28 декабря 2019
В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове
28 декабря 2019
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
27 декабря 2019
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
Михаил Ведерников поделился в социальных сетях трогательным предновогодним видео
27 декабря 2019
Михаил Ведерников поделился в социальных сетях трогательным предновогодним видео
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
27 декабря 2019
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
27 декабря 2019
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
27 декабря 2019
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь

Идет загрузка...