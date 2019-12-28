Псковичей приглашают на новогоднюю распродажу в «Корзинку»

14:09, 28 декабря 2019, ПАИ

В канун Нового года фреш-маркет «Корзинка», который открылся в ТРК «Акваполис», радует покупателями вкусными и выгодными предложениями в рамках новогодней распродажи. Как рассказали Псковскому агентству информации в администрации торгово-развлекательного комплекса, акция распространяется на группы самых разных товаров — от сыров и колбас до томатов.

Так, колбаса полукопченая на дровах предлагается за 389 рублей, старая цена - 470 рублей, томаты розовые крупные - 220 рублей, старая цена - 250 рублей, сыр «Тильзите» (Белоруссия) - 415 рублей, старая цена - 485 рублей.

Фреш-маркет «Корзинка» находится на 1 этаже ТРК «Акваполис».

Предложение действительно с 27 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.