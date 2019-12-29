СМИ: Дед Мороз раздавал детям снюсы вместо конфет в Пензе

18:03, 29 декабря 2019, ПАИ

В Пензе полиция проводит проверку размещенной в СМИ по информации о том, что мужчина в костюме Деда Мороза раздавал детям снюсы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

29 декабря в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный гражданин в новогоднем костюме раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет. Случай зафиксирован возле гимназии № 1 в городе Пензе.

Заявлений в полицию по данному факту не поступало. В настоящее время сотрудники полиции проверяют информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Псковской области усилен контроль за торговлей никотиносодержащими смесями. В областное управление Роспотребнадзора поступают обращения граждан о продаже данных смесей в предприятиях торговли, в связи с чем проводятся проверки.