Музыкальную группу создадут из актеров труппы Псковского драмтеатра

13:15, 30 декабря 2019, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина планируется создать вспомогательную музыкальную труппу, в которую войдет фольклорный ансамбль «Будимир». Об этом заявил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Дмитрий Месхиев отметил, что уже 23 февраля в Псковском драмтеатре состоится концерт «Будимира», в который войдут песни военных лет. Концерт повторится также в мае в честь 75-летния Победы в Великой Отечественной войне. «Думаю, с этим ансамблем мы будем плотно работать и создадим совместно с артистами труппы еще ряд музыкально-поэтических композиций», - сказал он.

Худрук Псковского драмтеатра отметил, что выступление фольклорного ансамбля «Будимир», в котором заняты актер театра Максим Плеханов, а также Виталий Кобец и Анатолий Митюк, стало своеобразным открытием для псковских зрителей.