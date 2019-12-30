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Общество

8 премьерных спектаклей готовит псковский драмтеатр в новом сезоне

В новом сезоне Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина готовит для зрителей восемь премьерных спектаклей. Об этом заявил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Речь, в частности, идёт о работе Петра Шерешевского над спектаклем по комедийной повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», а также о спектакле «Нави Волырк, капитанский сын» – постановка об Иване Крылове, которая станет юбилейным бенефисом заслуженного артиста Сергея Попкова. Однако все сюрпризы Дмитрий Месхиев раскрывать не стал.

Худрук драмтеатра объяснил, что при формировании будущего репертуара старается придерживаться правила, согласно которому театр должен быть разным, должны присутствовать разные направления и жанры: от классики до авангарда. «Мы обязаны учитывать разные предпочтения и вкусы людей. Кому-то интересен легкий жанр, кто-то любит экспериментальный театр. Без ложной скромности скажу: если уж наш театр вырвался из тесных рамок провинциальных подмостков, мы должны учитывать и тренды современного театрального мира и не опускать свою планку. Поэтому в планах – постановки с очень интересными российскими режиссерами», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

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