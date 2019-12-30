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Общество

Псковский губернатор: Превратить Псковскую область в один большой мусорный полигон я не дам

«Мы прошли самый сложный этап», - заявил 30 декабря губернатор Псковской области, оценивая реализацию «мусорной» реформы в регионе. Тема обсуждалась в эфире одной из псковских радиостанций.

Губернатор подчеркнул, что на данный момент есть ряд вопросов к региональному оператору, например, по информированию граждан об услугах, выставлению счетов. Губернатор высказал замечание к подходу компании к формированию квитанций — сейчас регоператор выполняет перерасчеты исключительно в заявительном порядке даже в том случае, когда речь идет об ошибках в количестве проживающих. «Это неправильно», - сказал Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что не допустит безответственного отношения к региону в вопросах экологии, в частности, однозначно не будут одобрены проекты вывоза в Псковскую область мусора из Санкт-Петербурга, Ленинградской или Новгородской областей.

«Превратить Псковскую область в один большой мусорный полигон я не дам», - заявил губернатор.

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