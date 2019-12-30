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Общество

Псковские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области

На протяжении трех месяцев сотрудники спецподразделений регионального Управления Росгвардии несли службу на территории Северо-Кавказского региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, а также оказывали силовую поддержку во время проведения специальных и оперативных мероприятий.

В Пскове возвратившихся из командировки спецназовцев встретил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Руководитель побланодарил за качественное выполнение служебно-боевых задач. Он также добавил, что офицеры и бойцы добросовестно и профессионально исполнили свой служебный долг.

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