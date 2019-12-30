Новейшие мусоровозы поступили на «вооружение» компании «Экопром»

15:25, 30 декабря 2019, ПАИ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экопром» расширяет свой парк автомобильной спецтехники. Как сообщил Псковскому агентству информации директор компании Сергей Пайст, ряды автотехники пополнили два новых мусоровоза, объем кузова которых составляет 16 кубических метров.

По словам Сергея Пайста, такие машины смогут обслуживать около 90 евроконтейнеров с мусором. Помимо этого, у новых мусоровозов высокая грузоподъемность и мощный механизм пресса.

Оснащенные системой задней загрузки машины, по мнению Сергея Пайста, усилят позиции регоператора в штатном вывозе отходов в новогодние каникулы.

Компания «Экопром» работает в Псковской области с начала 2019 года. За год своей работы регоператор вложил в свою технику и имущество примерно 500 млн рублей.