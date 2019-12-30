0
16:27
ФОТОИТОГИ-2019
15:09
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
13:30
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
09:46
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
20:28
Новое управление появится в администрации Псковской области
09:55
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области
Еще новости
Общество

В России планируют создать интерактивную карту качества питьевой воды

Роспотребнадзор выступил с предложением создать интерактивную карту, благодаря которой можно будет узнать о качестве воды из-под крана  в разных регионах страны, сообщает ТАСС.

Руководитель ведомства Анна Попова добавила, что интерактивная карта будет иметь систему светофора – «красный», «желтый», «зеленый».

«Красный», когда есть риски, и эту воду из-под крана пить нельзя, «зеленый», когда все спокойно, и «желтый», когда есть какие-то особенности с рекомендациями, которые тоже будут высвечиваться на карте», - добавила Анна Попова.

На карте будут отражены все муниципальные образования на территории страны. Сообщается также, что проект уже имеется и будет запущен в пилотном режиме. О сроках создания рабочей интерактивной карты пока что не сообщается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОИТОГИ-2019
30 декабря 2019
ФОТОИТОГИ-2019
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
30 декабря 2019
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
30 декабря 2019
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области
29 декабря 2019
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области 2
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста
28 декабря 2019
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста

Идет загрузка...