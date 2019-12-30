В России планируют создать интерактивную карту качества питьевой воды

16:28, 30 декабря 2019, ПАИ

Роспотребнадзор выступил с предложением создать интерактивную карту, благодаря которой можно будет узнать о качестве воды из-под крана в разных регионах страны, сообщает ТАСС.

Руководитель ведомства Анна Попова добавила, что интерактивная карта будет иметь систему светофора – «красный», «желтый», «зеленый».

«Красный», когда есть риски, и эту воду из-под крана пить нельзя, «зеленый», когда все спокойно, и «желтый», когда есть какие-то особенности с рекомендациями, которые тоже будут высвечиваться на карте», - добавила Анна Попова.

На карте будут отражены все муниципальные образования на территории страны. Сообщается также, что проект уже имеется и будет запущен в пилотном режиме. О сроках создания рабочей интерактивной карты пока что не сообщается.