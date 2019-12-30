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Общество

Более 2650 культурно-массовых мероприятий прошло в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области

Более 2 тысяч 650 культурно-массовых мероприятий прошло в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в них приняли участие около 2420 осужденных

Кроме этого, по итогам соревнований, которые проходили в течение этого года, 11 отрядов осужденных были признаны «Лучшим отрядом ИУ».

Региональное ведомство озвучило указанные показатели в режиме видеоконференцсвязи в рамках Общероссийской акции по подведению итогов проведения культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2019 году.

Отмечается, что в числе мероприятий, проведенных УФСИН России по Псковской области, также были условно досрочные освобождения осужденных, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, изменение вида исправительного учреждения и предоставление отпуска осужденным с выездом за пределы ИУ.

«За 2019 год был проделан большой объём работы сотрудниками воспитательных служб по организации культурно-массовых, спортивных, интеллектуальных мероприятий для осужденных, с целью создания эффективных условий, способствующих социальной реабилитации отбывающих наказания», – пояснил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслав Иванов

Организатором акции выступила Федеральная служба исполнения наказаний России.

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