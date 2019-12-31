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Общество

Пистолет и боеприпасы изъяли псковские пограничники у россиянина на границе с Латвией

Фото Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

50-летний россиянин попытался провезти в своем автомобиле травматический пистолет с боеприпасами через государственную границу. Он был остановлен пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На выездном направлении в Латвию автомобиль Toyota осмотрели пограничники, где в перчаточном отделении между передними сиденьями лежали травматический пистолет марки ПБ-4 «ОСА» и четыре патрона к нему. Мужчина рассказал, что оставил указанные предметы в автомобиле из-за своей невнимательности.

Фото Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Оружие и патроны пограничники передали сотрудникам Псковской таможни, которые проведут необходимые процессуальные действия и примут правовое решение.

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