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Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике

Пскович Дмитрий Муратов станет участком турнира по профессиональному боксу, который состоится 11 января в Геленджике. Как сообщает портал allboxing.ru, спортсмен из Пскова встретится с боксёром из Перми Рамазаном Алиматовым.

Всего на ринг выйдут семь пар боксёров: Андрей Тревога (Геленджик) против Павла Дерябина (Ставрополь), Анатолий Беляков (Геленджик) против Андрея Котрлярова (Донецк),  Сергей Врадий (Майкоп) против Феодора Зурелиди (Пятигорск),  Игорь Григоращук (Донецк) против Мурада Алиева ( Сочи),  Андрей Федорцов (Краснодар) против Станислава Предыбайло (Белгород), Аскер Тамбиев (Черкеск) против Максима Чистого (Минск, Белоруссия).

Отмечается, что каждый из спортсменов предстанет в оригинальном образе: шахтер, железнодорожник, хулиган, солдат, викинг и другие.

Турнир начнётся в 17:00 в спорткомплексе «Фортуна».

Дмитрий Муратов – мастер спорта по боксу, выступает в весовой категории 75 килограммов. Он неоднократный победитель турниров Северо-Западного федерального округа, всероссийских соревнований класса «А», а также состязаний международного уровня.

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