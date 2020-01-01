Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике

16:01, 01 января 2020, ПАИ

Пскович Дмитрий Муратов станет участком турнира по профессиональному боксу, который состоится 11 января в Геленджике. Как сообщает портал allboxing.ru, спортсмен из Пскова встретится с боксёром из Перми Рамазаном Алиматовым.

Всего на ринг выйдут семь пар боксёров: Андрей Тревога (Геленджик) против Павла Дерябина (Ставрополь), Анатолий Беляков (Геленджик) против Андрея Котрлярова (Донецк), Сергей Врадий (Майкоп) против Феодора Зурелиди (Пятигорск), Игорь Григоращук (Донецк) против Мурада Алиева ( Сочи), Андрей Федорцов (Краснодар) против Станислава Предыбайло (Белгород), Аскер Тамбиев (Черкеск) против Максима Чистого (Минск, Белоруссия).

Отмечается, что каждый из спортсменов предстанет в оригинальном образе: шахтер, железнодорожник, хулиган, солдат, викинг и другие.

Турнир начнётся в 17:00 в спорткомплексе «Фортуна».

Дмитрий Муратов – мастер спорта по боксу, выступает в весовой категории 75 килограммов. Он неоднократный победитель турниров Северо-Западного федерального округа, всероссийских соревнований класса «А», а также состязаний международного уровня.