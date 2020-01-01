Коммерческий транспорт больше нельзя парковать во дворах

16:19, 01 января 2020, ПАИ

С 1 января в России запрещено парковать коммерческий транспорт во дворах жилых домов. Запрет распространяется в том числе и на каршеринговые автомобили, пишут российские СМИ. Штраф для водителей составит от 1 до 5 тыс. рублей.

Изменения произошли и в наказании за езду без номеров. Теперь за это предусмотрены штраф в 5 тысяч рублей и лишение водительских прав. Ужесточение наказания связано с упрощением регистрации транспорта: теперь это можно сделать прямо в автосалоне.

Есть нововведения и касающиеся тонировки стёкол. Штраф за такое нарушение остался прежним – 500 рублей, а вот принудительно снимать плёнку инспектора смогут только через сутки после составления протокола.

Кроме того, с 1 января повысились страховые выплаты по ДТП за причинённый здоровью вред. Их подняли в четыре раза. Теперь это от 500 тыс. рублей до 2 миллионов.

Также с нового года под запрет попал ввоз в Россию праворульных самосвалов, рефрижераторов и другой спецтехники. Каждую единицу такого транспорта будут проверять и сертифицировать в индивидуальном порядке.