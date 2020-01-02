Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор

15:12, 02 января 2020, ПАИ

Новогодние каникулы губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит в кругу семьи. Фотографию дочери под новогодней елью с символами наступившего года - мышками в виде заколок для волос - разместил он на своей странице в Инстаграме.

«Друзья, всех с наступившим! Счастье есть. Слава Богу за всё», - написал глава региона и сопроводил строки символичными хештегами: #НовыйГод, #ВремясСемьёй, #Соскучился, #Вместе, #Детки, #ВсемСчастьяиДобра.

Для губернатора Михаила Ведерникова стало доброй традицией встречать Новый год с близкими. Ровно год назад он также размещал снимки с детьми в своем официальном аккаунте поздравлял жителей региона и своих подписчиков с наступлением праздника.