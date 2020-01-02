0
15:12
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
11:52
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
13:07
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
10:02
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
21:41
«Год уходит»: Подводим итоги 2019-го и вспоминаем самые яркие моменты
17:50
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
15:55
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Еще новости
Общество

Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор

Новогодние каникулы губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит в кругу семьи. Фотографию дочери под новогодней елью с символами наступившего года - мышками в виде заколок для волос - разместил он на своей странице в Инстаграме.

«Друзья, всех с наступившим! Счастье есть. Слава Богу за всё», - написал глава региона и сопроводил строки символичными хештегами: #НовыйГод, #ВремясСемьёй, #Соскучился, #Вместе, #Детки, #ВсемСчастьяиДобра.

Для губернатора Михаила Ведерникова стало доброй традицией встречать Новый год с близкими. Ровно год назад он также размещал снимки с детьми в своем официальном аккаунте  поздравлял жителей региона и своих подписчиков с наступлением праздника. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
02 января 2020
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
02 января 2020
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
01 января 2020
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
01 января 2020
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
31 декабря 2019
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
31 декабря 2019
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Елена Полонская и Александр Братчиков записали для псковичей новогоднее видеопоздравление
31 декабря 2019
Елена Полонская и Александр Братчиков записали для псковичей новогоднее видеопоздравление
Центр Пскова будет закрыт для движения автомобилей в новогоднюю ночь
31 декабря 2019
Центр Пскова будет закрыт для движения автомобилей в новогоднюю ночь

Идет загрузка...