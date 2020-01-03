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Общество

Россияне стоят в очередях на границе Белоруссии с Литвой и Польшей

В дни новогодних каникул россияне составили 70 процентов пассажиропотока на границе Белоруссии с иностранными государствами. С начала этого года около 140 тысяч человек уже пересекли госграницу, сообщает БЕЛТА.

По последним данным, в очередях на автомобильных пунктах пропуска стоят около 260 машин на границе Белоруссии с Литвой, около 390 – на границе с Польшей. А вот на границе с Украиной и Латвией очередей нет.

«На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь», - уточнили в Государственном пограничном комитете.

К завершению каникул прогнозируются очереди в обратном направлении - путешественники будут возвращаться домой.

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