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Общество

В Пскове усилены меры безопасности на железнодорожном вокзале

В Пскове в период новогодних и рождественских каникул усилены меры безопасности на железной дороге. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, проход к поездам организован только через здание вокзала при дополнительном осмотре личных вещей и документов пассажиров.

Аналогичные меры действовали в период проведения Ганзейских дней Нового времени в июне 2019 года. Тогда мероприятия в Пскове посетили около 200 тысяч человек. Для безопасности гостей был организован досмотр багажа и личных вещей граждан, прибывающих в город и покидающих его.

В новогодние праздники аналогичные мероприятия проводят на вокзале. В связи с этим возникает небольшая задержка при прохождении к поездам.

Пассажирам рекомендуют прибывать на вокзал заранее.

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