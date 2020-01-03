В Пскове усилены меры безопасности на железнодорожном вокзале
В Пскове в период новогодних и рождественских каникул усилены меры безопасности на железной дороге. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, проход к поездам организован только через здание вокзала при дополнительном осмотре личных вещей и документов пассажиров.
Аналогичные меры действовали в период проведения Ганзейских дней Нового времени в июне 2019 года. Тогда мероприятия в Пскове посетили около 200 тысяч человек. Для безопасности гостей был организован досмотр багажа и личных вещей граждан, прибывающих в город и покидающих его.
В новогодние праздники аналогичные мероприятия проводят на вокзале. В связи с этим возникает небольшая задержка при прохождении к поездам.
Пассажирам рекомендуют прибывать на вокзал заранее.