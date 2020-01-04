0
10:30
Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдёт в Пскове 7 января
09:06
Аномальная погода ждёт россиян в январе
15:26
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
12:18
«Каждый сходит с ума по-своему»: Изучаем с нумизматом объявления о продаже россиянами денежных купюр за миллионы рублей
09:43
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
15:12
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
11:52
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
Еще новости
Общество

Подразделения по борьбе с наркотиками в интернете появятся в России

В 2020 году в МВД России появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Кирилла Смурова.

По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. Он должен быть решен до 10 января текущего года. «Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», - подчеркнул Кирилл Смуров.

В конце октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий законопроект МВД разработало в конце декабря. В УК РФ предложено добавить статью, которая предусматривает наказание за это правонарушение в виде штрафа в 50 тысяч рублей и до 2 лет лишения свободы. Статья будет содержать запрет на распространение информации о незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдёт в Пскове 7 января
04 января 2020
Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдёт в Пскове 7 января
Аномальная погода ждёт россиян в январе
04 января 2020
Аномальная погода ждёт россиян в январе
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
03 января 2020
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
03 января 2020
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
02 января 2020
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор 2
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
02 января 2020
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
01 января 2020
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ 1
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
01 января 2020
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь

Идет загрузка...