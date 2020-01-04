Подразделения по борьбе с наркотиками в интернете появятся в России

11:50, 04 января 2020, ПАИ

В 2020 году в МВД России появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Кирилла Смурова.

По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. Он должен быть решен до 10 января текущего года. «Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», - подчеркнул Кирилл Смуров.

В конце октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий законопроект МВД разработало в конце декабря. В УК РФ предложено добавить статью, которая предусматривает наказание за это правонарушение в виде штрафа в 50 тысяч рублей и до 2 лет лишения свободы. Статья будет содержать запрет на распространение информации о незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений.