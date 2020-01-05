Росгвардейцы задержали псковичку за кражу из магазина
34-летняя женщина похитила алкогольные напитки из магазина на улице Народной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сообщение о том, что из торгового зала магазина похитили спиртное, поступило 4 января около 12:00 – работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержал псковичку, которая украла алкоголь. Ее передали для проведения процессуальных действий сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.