Около 50 детей родились в Псковской области в первые дни 2020 года
Около 50 детей родились в Псковской области в первые дни 2020 года, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.
Более 30 родов приняли акушеры Псковского перинатального центра, 8 детей родилось в Острове, 6 – в Великих Луках и 1 – в Порхове. «Поздравляю всех, для кого новогодние праздники совпали с таким радостным событием!» – добавил Михаил Ведерников.
В Псковской области 1 июня 2019 года стартовала региональная программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым.