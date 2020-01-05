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Общество

Около 50 детей родились в Псковской области в первые дни 2020 года

Псковский перинатальный центр. Фото Дарьи Хватковой

Около 50 детей родились в Псковской области в первые дни 2020 года, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Более 30 родов приняли акушеры Псковского перинатального центра, 8 детей родилось в Острове, 6 – в Великих Луках и 1 – в Порхове. «Поздравляю всех, для кого новогодние праздники совпали с таким радостным событием!» – добавил Михаил Ведерников.

В Псковской области 1 июня 2019 года стартовала региональная программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым.

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