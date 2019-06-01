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Общество

Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области

1 июня в Псковской области стартовала программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым. В этот день в Псковском перинатальном центре семь семей с новоржденными получили сертификаты и подарочные наборы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, подарки роженицам вручила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Каждый новорожденный получил в подарок от губернатора памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия, а также подарочный сертификат на сумму 5 тысяч рублей для приобретения товаров для новорожденных.

У одной из псковичек родилась двойня, она получила два подарочных набора. «Вы подарили себе и всем нам двоих замечательных детей», - обратилась Вера Емельянова к роженице.

Отец новорожденного поблагодарил перинатальный центр за хорошее и комфортное пребывание супруги.

Аналогичные наборы подарили еще шести семьям, которые выписались в этот день. В одной из них родился уже седьмой ребенок. «Вы настолько сильная семья, мы преклоняемся перед вами. Седьмой ребенок в семье! Что больше всего волнует?» - поинтересовалась Вера Емельянова у многодетных родителей.  

Оказалось, что вся большая семья живет в деревне Крапивенка Псковского района, и им нужна помощь с автобусом: дети ходят до школы 4 км, а весной и осенью дорогу размывает. Вера Емельянова пообещала отработать этот вопрос, в ближайшее время на место выедут специалисты.

Затем она поздравила с тем, что на Псковской земле появился еще один человек, другую семью. «Мне очень повезло встречать тех, кто получает первыми медалями, которые сохранятся на всю жизнь», - обратилась она к роженице.

Та, в свою очередь, заметила, что в Псковском перинатальном центре работает очень хороший персонал, и роды прошли прекрасно.

Вера Емельянова спросила, весь ли период беременности протекал нормально, на что получила утвердительный ответ. Она также посоветовала маме встать в электронную очередь в детский сад.

«Для нас сегодняшний день самый трогательный. Будьте здоровы, будьте счастливы! Приходите в роддом еще», - обратилась она к родителям еще одного малыша.

Другая роженица также осталась довольна пребыванием в перинатальном центре, а ее супруг заверил, что семья обязательно вернется в это учреждение. «Медаль рожденному на Псковской земле принесет счастье вашему дому и вашей семье! Надеемся, что вы придете сюда ни один раз», - сказала им первый вице-губернатор.

«Очень неожиданно, что так встретили! Персонал отличный, все очень доброжелательные», - поделилась еще одна псковичка, у которой родился ребенок.  

В заключение Вера Емельянова пожелала семьям всего самого доброго.

Региональная программа «Подарок новорожденному» — еще одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области, она реализуется в рамках программы «Десятилетие детства». Наборы получат все семьи, в которых родились дети с 1 января 2019 года, - за этот период в области появились на свет порядка 2 тысяч малышей. Сейчас решается вопрос об организации вручения этим семьям наборов через территориальные органы социальной защиты населения, а также выдача сертификатов в момент выписки в 7 роддомах Псковской области: в Пскове, Великих Луках и пяти районах.

О старте проекта сообщил Михаил Ведерников на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая. Глава региона подчеркнул, что молодым матерям в регионе уделяется особое внимание, каждый ребенок принципиально важен и дорог.

Оператором программы выступает благотворительный фонд развития Псковской области равноапостольной княгини Ольги. Акция предполагает участие в ней разных партнеров, поэтому администрация области приглашает к сотрудничеству в рамках программы все заинтересованные коммерческие структуры.

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