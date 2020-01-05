Псковичка лишилась денег при покупке смартфона у незнакомца в Интернете

15:20, 05 января 2020, ПАИ

37-летняя псковичка лишилась денег при покупке смартфона у незнакомца в Интернете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 января женщина нашла объявление о продаже смартфона на одном из сайтов. «Продавец» написал ей, что доставит телефон по почте из другого города в Псков, и отправил ей реквизиты для оплаты покупки. Он предложил псковичке перечислить 17 тысяч 700 рублей на указанный счет, что она и сделала.

После получения денег «продавец» перестал выходить на связь, поэтому потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошеннических действий проводится проверка.