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Общество

Пропавшую в 2017 году псковичку заметили в Великих Луках

Наталья Цветкова. Фото УМВД России по Псковской области

Пропавшую в июне 2017 года 29-летнюю жительницу деревни Шунково Псковского района Наталью Цветкову недавно видели в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что девушка представляется «Ксюшей». Она ростом 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. На левой руке Натальи Цветковой имеются многочисленные бородавки, а в районе верхней губы – родинка.

Те, кто располагает информацией о ее местонахождении, могут обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-851 или 02.

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