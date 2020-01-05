Пропавшую в 2017 году псковичку заметили в Великих Луках

16:26, 05 января 2020, ПАИ

Пропавшую в июне 2017 года 29-летнюю жительницу деревни Шунково Псковского района Наталью Цветкову недавно видели в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что девушка представляется «Ксюшей». Она ростом 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. На левой руке Натальи Цветковой имеются многочисленные бородавки, а в районе верхней губы – родинка.

Те, кто располагает информацией о ее местонахождении, могут обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-851 или 02.