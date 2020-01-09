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Общество

Выставка «Книга года - 2019» откроется в Пскове 13 января

13 января в 12:00 в Псковской областной библиотеке (Псков, улица Вокзальная, 48) откроется ежегодная выставка-презентация «Книга-2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

В рамках выставки читатели смогут познакомиться с лучшими изданиями, пополнившими фонд библиотеки в прошлом году. В первый день будут представлены художественные и литературоведческие книги. 14 января откроется выставка новых изданий по культуре и искусству. 15 января состоится презентация новинок по истории, 16 января - деловых книг, 17 января - краеведческих. Завершится выставочный марафон 20 января представлением изданий на иностранных языках.

В 2019 году в фонд библиотеки поступили более 7 тысяч новых изданий. В основном это художественная литература. 

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