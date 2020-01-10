Уникальное оборудование поступит в детскую музыкальную школу №1 Пскова

15:41, 10 января 2020, ПАИ

Счастье пришло в псковскую детскую музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова. По другому и не скажешь. В кабинетах, в которых плесень и подтеки помнят, пожалуй, еще самого композитора, именем которого наречена школа, идет ремонт. Еще чуть-чуть и в этих стенах установят современное оборудование, зазвучат новенькие музыкальные инструменты.

Псковское агентство информации поговорило с родителями учеников, педагогами и музыкантами о мечтах и планах, о критиках и завистниках.

«В первую очередь, мы очень долго ждали самого ремонта учреждения. Это большое счастье, что нам на 2019 год выделили деньги из резервного фонда правительства. Помимо ремонта учреждения, мы смогли приобрести уникальную мебель: столы и стулья», - заявила директор детской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове Наталья Архипова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.



Фото: Дарья Хваткова.































По её словам, новая мебель, которую установят в музыкальной школе, высоко функциональна. «Она предназначена для детей разных возрастов, мебель может легко менять свои размеры, и мы решаем сразу проблему, связанную с выполнением санитарных норм в учреждении, с тем, что ученики разных возрастов должны учиться за партами и стульями разного размера», - отметила Наталья Архипова.

Директор учреждения добавила, что установка новой мебели поможет и будущей информатизации учебного процесса, которая уже идёт в музыкальной школе. «К новой мебели очень удобно подключаются компьютеры, и мы в будущем планируем открыть компьютерный класс, чтобы дети могли учиться музыкальной информатике, в том числе, изучать музыкальную литературу и сольфеджио по современным программам», - заметила руководитель музыкальной школы.

Наталья Архипова подчеркнула, что при групповых занятиях в помещениях учреждения занимаются дети в возрасте с 6,5 до 18 лет с разными росто-возрастными особенностями. По её словам, сегодня при установке парт с ручной регулировкой на преподавателя ложится нагрузка по изменению высоты парт и стульев под возрастные особенности каждого учащегося. «Это влечёт за собой значительные потери времени урока. В итоге из отведённых на урок 40 минут 10 минут расходуются на регулировку», - сказала директор учреждения.

По её словам, после установки новой мебели с электро-регулировкой по высоте появится возможность в считанные секунды настроить высоту стола с точностью до миллиметра под любой рост с помощью одного нажатия кнопки. Она также подчеркнула, что эргономичные стулья настраиваются под любого учащегося: от высоты и глубины сиденья до отдельно регулируемой высоты спинки.

Псковская детская музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова давно ждала не только ремонта, но и обновления инструментов, оборудования и мебели, убежден псковский саксофонист Аркадий Галковский. «Помещения уже старые. Многие люди работали по 50 лет в сырых из-за протечек крыши кабинетах, а дети учились в таких условиях. Инструменты и оборудование - они же тоже все свой ресурс имеют, и их периодически необходимо менять, - заметил он. - Это хорошо, что до этого у властей дошли руки. Ведь в первую очередь нужно заботиться о детях».

Он добавил, что сейчас в социальных сетях появились возмущении «неких лиц» по поводу стоимости мебели для детской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова. Аркадий Галковский отметил, что «недовольные были всегда». «Я бы, например, на такую «общественность» и внимание не обращал. Таким людям, что не сделай - они все равно недовольны», - отметил музыкант и подчеркнул: главное то, что музыкальная школа будет отремонтирована и в неё поступят новые оборудование, мебель и инструменты.

Дети должны обучаться музыке в комфортных условиях, считает мама одной из учениц музыкальной школы Светлана Шкорубская. «Что плохого в том, если дети будут занимать в хороших условиях, в концертном зале будут стоять не скамейки, а современная удобная мебель», - сказала она.

По словам Светланы, после ремонта изменится не только отношение детей к учебе, но и само звучание музыки.

Она добавила, что в музыкальной школе №1 дети занимались в ужасных условиях, в таких же условиях проходили выпускные вечера, концерты. «Во время выпускных вечеров стоит духота, не комфортно сидеть, многие толпятся в коридорах - не хватает места, а посмотреть хочется, - посетовала псковичка. - Я в свои 40 лет не могу сидеть в этой духоте и на этих неудобных жестких скамейках, а ведь на концерты приходят люди искусства, многие из которых уже в возрасте».

«Разве мы быдло какое-то? Мы не должны в нормальных условиях слушать произведения искусства? Артисты, которые выходят на сцену, разве обязаны в холоде и в плохих условиях выступать», - задалась риторическим вопросом псковичка. «Я не понимаю, почему кто-то возмущается обновлением в музыкальной школе. Давайте, тогда, например, не комбайны покупать, чтобы картофель сажать, а по старинке - лопаты. Будем натирать себе мозоли и не тратить деньги», - считает мама одной из учениц.

Светлана Шкорубская убеждена, что ребенок, помещенный в достойные условия, на выходе будет иметь лучший результат. «Новые инструменты и мебель, и комфортный зал - это располагает. Это даст возможность лучше развиваться талантам, которых у нас много в Пскове, области. К тому же после ремонта учреждения с такими залами Псков сможет претендовать на проведение международных конкурсов», - подчеркнула Светлана Шкорубская.

В соответствии с распоряжением правительства России на ремонтно-реставрационные работы здания и приобретение оборудования и музыкальных инструментов для псковской детской музыкальной школы №1 выделены 140 млн рублей из федерального бюджета, из них 10,5 млн рублей - из областного бюджета. На эти средства будут закуплены мебель для учебных классов и концертного зала, музыкальные инструменты (16 пианино и 4 рояля), световое и звуковое оборудование.

В начале декабря глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире передачи Псковского агентства информации «Лицом к городу» сообщил, что ремонтно-реставрационные работы в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове (улица Советская, 44) завершатся в первом квартале 2020 года.