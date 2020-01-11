На Новый год россияне стали меньше звонить друг другу

15:52, 11 января 2020, ПАИ

Россияне в новогодние праздники отдали предпочтение интернет-трафику, при этом количество голосовых вызовов немного уменьшилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на операторов сотовой связи.

«Объем интернет-трафика в первые выходные и праздничные дни 2020 года вновь превысил прошлогодний показатель. Среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил более 8,3 миллиона гигабайт. Количество звонков в первый час Нового года было на 3% меньше количества звонков в час наибольшей загрузки в рамках рабочей недели», - сообщили в пресс-службе «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»).

Как отметили в пресс-службе Tele2, в первый час нового года объем потребленного абонентами Tele2 интернет-трафика по России вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. «Лидерами по потреблению дата-услуг стали Московский регион, Северо-Запад и Дальний Восток. В столичном регионе дата-трафик в первый час года показал рост в 2,6 раза», - рассказали в компании.

По данным пресс-службы «Мегафона», кроме друзей и родственников в России, абоненты оператора поздравляли близких в 106 странах мира. «Самыми популярными странами стали Белоруссия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Италия, Таиланд, Эстония, Турция, Германия, Франция, Украина, Чехия. На эти страны пришлось 60% всего мобильного трафика в роуминге.

Самым популярным мобильным приложением у отдыхающих стал Instagram - 21% трафика в международном роуминге. На YouTube пришлось 10% трафика, на WhatsApp и «ВКонтакте» - по 5%», - прокомментировали в компании.