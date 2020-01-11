Регоператор по обращению с ТКО получил замечание от вице-губернатора

14:47, 11 января 2020, ПАИ

11 января заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проинспектировал работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе рабочего выезда Василий Осипов проверил более 50 контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Пскова и Псковского района. Особое внимание вице-губернатор уделил тем адресам, по которым в период новогодних праздников поступали жалобы населения: улица Новоселов, 40, Труда, 56, Юбилейная, 73 и деревня Писковичи.

Василий Осипов поручил региональному оператору в кратчайшие сроки устранить выявленные замечания. В первую очередь речь идет о невывезенном крупногабаритном мусоре и пластике.