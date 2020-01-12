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Общество

Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Фото пресс-службы регионального парламента

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что прокуратура была создана около 300 лет назад, чтобы следить за соблюдением законности и защищать права граждан. «Именно эти функции остаются главными в деятельности надзорного ведомства и сегодня», – отметил он.

«Государство наделило прокуратуру обширными полномочиями, реализация которых в конечном итоге направлена на обеспечение безопасной и достойной жизни граждан нашей страны в едином правовом пространстве», - сказал Александр Котов.

По его словам, верховенство закона – это ключевой принцип, которым руководствуются в своей работе сотрудники органов прокуратуры Псковской области, а доверие граждан – основной критерий оценки компетентности и профессионализма.

Александр Котов подчеркнул, что авторитет работников органов прокуратуры обеспечивается бескомпромиссной реакцией на любые проявления беззакония и верной службой стране и народу.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что сотрудники областной прокуратуры показывают себя ответственными и результативными профессионалами.

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