Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры

11:54, 12 января 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что прокуратура была создана около 300 лет назад, чтобы следить за соблюдением законности и защищать права граждан. «Именно эти функции остаются главными в деятельности надзорного ведомства и сегодня», – отметил он.

«Государство наделило прокуратуру обширными полномочиями, реализация которых в конечном итоге направлена на обеспечение безопасной и достойной жизни граждан нашей страны в едином правовом пространстве», - сказал Александр Котов.

По его словам, верховенство закона – это ключевой принцип, которым руководствуются в своей работе сотрудники органов прокуратуры Псковской области, а доверие граждан – основной критерий оценки компетентности и профессионализма.

Александр Котов подчеркнул, что авторитет работников органов прокуратуры обеспечивается бескомпромиссной реакцией на любые проявления беззакония и верной службой стране и народу.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что сотрудники областной прокуратуры показывают себя ответственными и результативными профессионалами.