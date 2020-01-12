Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов напомнил, что прокуратура была создана около 300 лет назад, чтобы следить за соблюдением законности и защищать права граждан. «Именно эти функции остаются главными в деятельности надзорного ведомства и сегодня», – отметил он.
«Государство наделило прокуратуру обширными полномочиями, реализация которых в конечном итоге направлена на обеспечение безопасной и достойной жизни граждан нашей страны в едином правовом пространстве», - сказал Александр Котов.
По его словам, верховенство закона – это ключевой принцип, которым руководствуются в своей работе сотрудники органов прокуратуры Псковской области, а доверие граждан – основной критерий оценки компетентности и профессионализма.
Александр Котов подчеркнул, что авторитет работников органов прокуратуры обеспечивается бескомпромиссной реакцией на любые проявления беззакония и верной службой стране и народу.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что сотрудники областной прокуратуры показывают себя ответственными и результативными профессионалами.