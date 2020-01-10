Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными

18:02, 10 января 2020, ПАИ

«Принципиально важно и ценно, что на протяжении всех последних лет сотрудники прокуратуры Псковской области показывают себя неравнодушными, ответственными и результативными профессионалами», — заявил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении к прокурорским работникам в связи с 298-летием со дня образования российской прокуратуры. Торжественное мероприятие прошло в псковском академическом драмтеатре 10 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«Своими действиями вы настойчиво и системно противодействуете коррупции, беспристрастно ведете надзорную деятельность, пресекаете правонарушения — все это дает возможность успешно реализовывать потенциал региона, поддерживать стабильное развитие всех отраслей экономики и сфер общества», — отметил Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подчеркнул, что прокуратура принимает непосредственное участие в подготовке законопроектов для их рассмотрения на сессии регионального парламента. «В результате нашей совместной работы законодательство Псковской области соответствует федеральному», — добавил он.

Прокурор Псковской области Сергей Белов сообщил, что за последние пять лет благодаря действиям прокуратуры погашена задолженность по оплате труда перед 30 тыс. работниками в размере свыше 460 млн рублей.

Кроме этого, удалось сократить число совершенных умышленных убийств, а из незаконного оборота изъято почти две тонны наркотиков, из них свыше 900 кг — в прошлом году. Также конфисковано свыше 300 тонн фальсифицированной суррогатной алкогольной продукции.