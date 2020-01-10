0
18:06
Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
18:02
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
17:58
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
16:54
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
15:41
Уникальное оборудование поступит в детскую музыкальную школу №1 Пскова
15:25
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
15:23
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными

«Принципиально важно и ценно, что на протяжении всех последних лет сотрудники прокуратуры Псковской области показывают себя неравнодушными, ответственными и результативными профессионалами», — заявил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении к прокурорским работникам в связи с 298-летием со дня образования российской прокуратуры. Торжественное мероприятие прошло в псковском академическом драмтеатре 10 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«Своими действиями вы настойчиво и системно противодействуете коррупции, беспристрастно ведете надзорную деятельность, пресекаете правонарушения — все это дает возможность успешно реализовывать потенциал региона, поддерживать стабильное развитие всех отраслей экономики и сфер общества», — отметил Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подчеркнул, что прокуратура принимает непосредственное участие в подготовке законопроектов для их рассмотрения на сессии регионального парламента. «В результате нашей совместной работы законодательство Псковской области соответствует федеральному», — добавил он.

Прокурор Псковской области Сергей Белов сообщил, что за последние пять лет благодаря действиям прокуратуры погашена задолженность по оплате труда перед 30 тыс. работниками в размере свыше 460 млн рублей.

Кроме этого, удалось сократить число совершенных умышленных убийств, а из незаконного оборота изъято почти две тонны наркотиков, из них свыше 900 кг — в прошлом году. Также конфисковано свыше 300 тонн фальсифицированной суррогатной алкогольной продукции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
10 января 2020
Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
10 января 2020
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
10 января 2020
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
10 января 2020
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
10 января 2020
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
10 января 2020
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
10 января 2020
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января
10 января 2020
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января

Идет загрузка...