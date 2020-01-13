Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед

10:34, 13 января 2020, ПАИ

Причиной ДТП, в котором в Псковском районе 13 января погибли 3 человека, эксперты назвали гололед.

«Предварительно причиной аварии послужили плохие погодные условия», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль «Черри» выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с автомашиной «Рено». Все случилось около 7:52 у деревни Стяглы.

На месте аварии погибли водители автомашин - мужчина 57 лет, мужчина, дата рождения которого еще устанавливается. А также 43-летняя пассажирка «Черри». Оба транспортных средства зарегистрированы в Псковской области.