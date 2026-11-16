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Общество

В Пскове полиция изъяла из оборота более 19 тысяч пачек сигарет и полторы тысячи вейпов

Оперативно‑профилактическое мероприятие «Алкоголь. Табак», направленное на предупреждение и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной (никотиносодержащей) продукции и с их контрабандой, провели псковские полицейские. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе мероприятия сотрудники ведомства зафиксировали нарушения оборота никотиносодержащей, табачной и алкогольной продукции, в том числе отсутствие обязательной маркировки в системе «Честный знак».

В одном из торговых павильонов на улице Балтийской в Пскове сотрудники УЭБиПК изъяли электронные системы доставки никотина (ЭСДН) одноразового использования и жидкости для вейпов. Общее количество изъятых устройств составило 635 штук, жидкостей – 641 штуку. Общая стоимость изъятой в этом эпизоде продукции превысила миллион рублей.

Также полицейские осмотрели торговый павильон на Крестовском шоссе, откуда изъяли никотиносодержащую и табачную продукцию без надлежащей маркировки, в том числе свыше 1,2 тысячи пачек сигарет. Общая сумма изъятой в павильоне продукции составила более 250 тысяч рублей.

Помимо этого, в рамках мероприятия изъяли 540 литров алкоголя, более 19 тысяч пачек табачной продукции и полторы тысячи электронных систем доставки никотина.

Следственные подразделения возбудили уголовные дела по частям 5 и 6 статьи 171.1 УК РФ.

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