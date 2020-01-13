Сотовая связь начала дорожать в России

12:28, 13 января 2020, ПАИ

В России сотовые операторы начали повышать тарифы на связь. Уже 13 января архивные тарифы «Мегафона» будут увеличены, а с 16 января тарифы повысит «Билайн», сообщает РИА Новости.

В «Мегафоне» отметили, что повышение тарифов связано с ростом потребления абонентами самих услуг. При этом оператор заверил, что повышение затронет небольшое количество подключенных абонентов.

В «Билайне» повышение связывают с ростом расходов на реализацию ранее принятых правительством законов, а также с интенсивным развитием инфраструктуры. Еще два крупнейших оператора - Tele2 и МТС не стали комментировать информацию о повышении тарифов.