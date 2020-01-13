Почти 11 млн рублей выделят на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса в Псковской области

13:41, 13 января 2020, ПАИ

В Псковской области в течение трёх лет на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса будут выделены почти 11 млн рублей. Это следует из утверждённого плана реализации госпрограммы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Согласно документу, с 2020 по 2022 годы на господдержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, которые осуществляют промышленное рыболовство в Псковской области, планируется потратить 10 млн 771 тысячу рублей, из них 4 млн 400 тысяч рублей - в 2020 году. Средства будут выделены из областного бюджета.

В документе отмечается, что целью программы является устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Псковской области на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными предприятиями.