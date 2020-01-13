0
15:30
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
14:33
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
14:11
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13:01
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
11:30
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
10:43
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Еще новости
Общество

Почти 11 млн рублей выделят на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса в Псковской области

В Псковской области в течение трёх лет на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса будут выделены почти 11 млн рублей. Это следует из утверждённого плана реализации госпрограммы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Согласно документу, с 2020 по 2022 годы на господдержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, которые осуществляют промышленное рыболовство в Псковской области, планируется потратить 10 млн 771 тысячу рублей, из них 4 млн 400 тысяч рублей - в 2020 году. Средства будут выделены из областного бюджета.

В документе отмечается, что целью программы является устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Псковской области на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными предприятиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
13 января 2020
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
13 января 2020
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
13 января 2020
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
13 января 2020
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
13 января 2020
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
13 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати

Идет загрузка...