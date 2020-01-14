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Общество

Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году

К следующему году власти Пскова планируют заменить главную городскую ёлку. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 14 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«От «Ну, погоди!» пора уходить», - заявил глава администрации и добавил, что в центре города ёлка будет искусственная, а вот в микрорайонах продолжат устанавливать натуральные.

Он также отметил, что в следующем году на украшение Пскова к Новому году планируется потратить больше средств. Этот вопрос, рассказал Александр Братчиков, уже обсуждается с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Отвечая на жалобу на плохое украшение к Новому году Запсковья, глава администрации города заметил, что «бюджет Пскова не разросся», поэтому украшают наиболее посещаемые места.

Что касается оформления витрин магазинов, то Александр Братчиков уверен:  «Заставлять украшать предпринимателей - бесполезно, они должны сами понимать, что чем красивее у них, тем больше народу зайдет».

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