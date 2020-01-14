Псковские полицейские разыскивают свидетелей ДТП со смертельным исходом

16:35, 14 января 2020, ПАИ

Сотрудники полиции ведут поиск очевидцев аварии со смертельным исходом, которая произошла 11 января на улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Ночью 11 января неизвестный водитель сбил женщину 1968 года рождения. Она шла по краю проезжей части во встречном направлении. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Полиция разыскивает возможных очевидцев произошедшего, которые располагают информацией о данном ДТП или знают что-либо о местонахождении водителя. В этом случае свидетелям следует обратиться по номеру 02.