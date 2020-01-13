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Трех скрывшихся с места ДТП водителей разыскивают в Псковской области

Полиция Псковской области устанавливает личности водителей, которые совершили ДТП на территории региона и скрылись с места происшествия.

Как рассказали Псковскому агентству информации, под колесами автомобиля 12 января оказалась 49-летняя женщина, жительница деревни Оники Пыталовского района. В ведомстве уточнили, что авария произошла около часа ночи на улице Горького в городе Пыталово. Женщина двигалась по проезжей части навстречу автомобилю ВАЗ-2114. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила ушибы. Проводится проверка.

Ушибы и ссадины получил и 35-летний пешеход в Великих Луках. Мужчина переходил Октябрьский проспект у дома №134 по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло все 10 января около 22:25. Великолучанина сбила неустановленная машина. Госпитализация мужчине не потребовалась. Водителя разыскивают.

В Пскове на улице Инженерной в результате ДТП 11 января погибла женщина, 1968 года рождения. Она шла по краю проезжей части в 2:45 у дома 62. Машина, которая ехала навстречу, сбила пешехода и скрылась с места происшествия. В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ.

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