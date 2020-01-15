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Общество

Аномальное тепло придёт в Псковскую область

В ближайшие пять дней аномальное тепло придёт в Псковскую область, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут федеральные СМИ.

Необычная для января погода распространится также в Ленинградской области, Вологде, ЦФО, Поволжье, а также в Хабаровске, Красноярске и на юге Якутии. Ожидается, что в этих регионах температура воздуха будет в среднем будет на 12 градусов выше нормы.

По словам Романа Вильфанда, сейчас аномальное тепло распространяется по всей территории России, что случается не часто.

15 января в Псковской области воздух прогреется будет до +3...+5 градусов. Будет облачно, местами пройдёт дождь, ветер 5-8 метров в секунду, временами порывистый.

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