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Политика

Владимир Путин предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Окончательное решение по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию нужно принимать после референдума. Об этом глава государства сообщил в ходе послания Федеральному Собранию 15 января, передает корреспондент Псковскому агентства информации.

Владимир Путин пояснил, что эти поправки могут быть приняты парламентом, но предложил провести народное голосование. Кроме этого, президент подчеркнул, что не видит необходимости в принятии новой Конституции России.

С рядом предложенных поправок в основной документ страны можно ознакомиться здесь>>>

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