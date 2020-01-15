0
14:04
Наталья Ильина: ПсковГУ готов к анонсированным президентом переменам
13:52
«Посланием для семьи» назвала Елена Полонская выступление президента перед Федеральным Собранием
13:51
Александр Козловский: Все должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям
13:13
Бесплатный доступ к российским интернет-сервисам поручил организовать Владимир Путин
12:58
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
12:38
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
12:29
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будут получать российские семьи
Еще новости
Общество

Российским губернаторам и министрам могут запретить иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин предложил на законодательном уровне запретить главам субъектов, премьер-министру, министрам и судьям иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране. Об этом глава государства сообщил в ходе послания Федеральному Собрания 15 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме этого, Владимир Путин предложил, что быт претенденты на пост президента проживали не менее 25 лет на территории Российской Федерации, и у них отсутствовало иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране.

«Миссия государственной службы именно в служении», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин согласился с тем, что человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Наталья Ильина: ПсковГУ готов к анонсированным президентом переменам
15 января 2020
Наталья Ильина: ПсковГУ готов к анонсированным президентом переменам
«Посланием для семьи» назвала Елена Полонская выступление президента перед Федеральным Собранием
15 января 2020
«Посланием для семьи» назвала Елена Полонская выступление президента перед Федеральным Собранием
Александр Козловский: Все должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям
15 января 2020
Александр Козловский: Все должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям
Бесплатный доступ к российским интернет-сервисам поручил организовать Владимир Путин
15 января 2020
Бесплатный доступ к российским интернет-сервисам поручил организовать Владимир Путин
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
15 января 2020
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
15 января 2020
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будут получать российские семьи
15 января 2020
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будут получать российские семьи
Материнский капитал при рождении первенца будут выплачивать в России
15 января 2020
Материнский капитал при рождении первенца будут выплачивать в России

Идет загрузка...