Российским губернаторам и министрам могут запретить иметь иностранное гражданство

13:21, 15 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил на законодательном уровне запретить главам субъектов, премьер-министру, министрам и судьям иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране. Об этом глава государства сообщил в ходе послания Федеральному Собрания 15 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме этого, Владимир Путин предложил, что быт претенденты на пост президента проживали не менее 25 лет на территории Российской Федерации, и у них отсутствовало иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране.

«Миссия государственной службы именно в служении», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин согласился с тем, что человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.