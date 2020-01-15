Михаил Ведерников поздравил псковское отделение Союза пенсионеров России с 15-летием

14:25, 15 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с 15-летием региональное отделение Союза пенсионеров России. Его обращение на форуме «Активное долголетие» регионального отделения Союз пенсионеров России, прошедшем 15 января, зачитала первый заместитель главы региона Вера Емельянова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Глава региона поздравил председателя реготделения СПР, его членов и волонтеров с 15-летием, отметив, что организация является ответственным и незаменимым партнером администрации Псковской области. «Наше конструктивное сотрудничество позволяет эффективно разрабатывать меры поддержки пенсионеров, внедрять новые программы обучения, решать задачи местного и регионального уровня. Уверен, что при активном содействии всех участников Союза у нас есть возможность и дальше эффективно совершенствовать социальную сферу Псковской области, защищать интересы всего пожилого поколения», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Председатель регионального отделения СПР Елена Косенкова поблагодарила администрацию Псковской области за совместную работу и поддержку граждан старшего возраста. «Вы всегда помогаете в нашей ежедневной работе, в организации различных мероприятий. Любое наше обращение всегда получает ответ и обязательное решение», — добавила она.

В составе регионального отделения СПР — около 4 тысяч жителей Псковской области. При участии СПР организован Университет пожилого человека, где работает порядка 800 учебных площадок. Пенсионеры могут заниматься научной, социальной деятельностью, спортом и творчеством, осваивать компьютерную грамотность.