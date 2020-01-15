Правительство РФ подало в отставку

16:53, 15 января 2020, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции Правительство РФ подаёт в отставку. Об этом он сообщил в эфире федеральных каналов.

В отставку Правительство ушло в полном составе.

До этого Дмитрий Медведев заявлял, что озвученные главой государства изменения внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.

Затем он добавил, что в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе должно уйти в отставку.

В своём послании Федеральному Собранию президент России Владимиру Путин предложил Государственную Думу РФ наделить полномочиями по утверждению кандидатур главы Правительства и министров. Сейчас президент получает согласие депутатов по этим кандидатурам, а затем сам назначает.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ, а затем по его представлению — всех вице-премьеров и федеральных министров, при этом президент будет обязан назначить их», — отметил глава государства.