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Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства России, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провёл с Михаилом Мишустиным рабочую встречу, на которой предложил ему занять должность премьер-министра. Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства на рассмотрение в Госдуму, отметили в пресс-службе.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе правительства в отставку в полном составе.

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности инженер-системотехник. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий. В августе 1998 года его назначили государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. В 1999 году был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы. С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В настоящий момент возглавляет Федеральную налоговую службу России.

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