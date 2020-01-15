Цикл лекций о разнообразии автографов Пушкина пройдёт в «Михайловском»

21:48, 15 января 2020, ПАИ

Цикл лекций «Автографы Пушкина: новое прочтение» проведёт в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» доктор филологии, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова Николай Перцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

По её словам, на восьми занятиях можно будет узнать о разнообразии автографов Пушкина и о сложностях, возникающих при их прочтении. Также лектор намерен представить своим слушателям анализ рукописей более чем десяти стихотворений, в том числе и тех, что были созданы в Михайловском, заметки «О народности в литературе», поэмы «Домик в Коломне», трагедии «Каменный гость», ряда неоконченных произведений.

Лекции запланированы на 19, 22, 24 и 26 января — по две в день, в 14:00 и в 16:00. Пройдут они в научно-культурном центре музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Вход на лекции свободный.