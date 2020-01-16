Северный пролёт цепных мостов в Острове закрыт для движения

14:02, 16 января 2020, ПАИ

С 16 января в Острове закрыт для движения пешеходный проход по северному пролёту цепных мостов в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района, для движения пешеходов организован временный обустроенный переход.

С ноября прошлого года подрядчик начал работы по капитальному ремонту цепных мостов в Острове. В рамках работ будет заменено мостовое полотно с деревянного на ортотропные плиты с полимерным напылением. Финансирование на ремонт мостов получено по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Росавтодора.

Цепные мосты в Острове – единственные в стране транспортные цепные мосты, сохранившиеся с середины XIX века. Они возведены над двумя рукавами реки Великой, протяженность каждого из пролетов превышает 90 метров. Мосты образуют архитектурный ансамбль вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века. Сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии с большой степенью физического износа.