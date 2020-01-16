0
16:22
Расписание поезда «Псков - Москва» изменится в апреле
14:58
«Привет, ивент!» - 16 января (ЗВУК)
14:02
Северный пролёт цепных мостов в Острове закрыт для движения
13:23
Фрески XII века отреставрируют в Пскове в 2020 году
12:37
Календарь событий: Какие исторические праздники, спортивные гонки и костюмированные балы пройдут в Псковской области в 2020 году
12:06
Псковичей приглашают побывать в Анастасиевской часовне
10:49
Обнародован список мест для крещенских купаний в Псковской области
Еще новости
Общество

Северный пролёт цепных мостов в Острове закрыт для движения

С 16 января в Острове закрыт для движения пешеходный проход по северному пролёту цепных мостов в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района, для движения пешеходов организован временный обустроенный переход.

С ноября прошлого года подрядчик начал работы по капитальному ремонту цепных мостов в Острове. В рамках работ будет заменено мостовое полотно с деревянного на ортотропные плиты с полимерным напылением. Финансирование на ремонт мостов получено по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Росавтодора.

Цепные мосты в Острове – единственные в стране транспортные цепные мосты, сохранившиеся с середины XIX века. Они возведены над двумя рукавами реки Великой, протяженность каждого из пролетов превышает 90 метров. Мосты образуют архитектурный ансамбль вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века. Сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии с большой степенью физического износа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Расписание поезда «Псков - Москва» изменится в апреле
16 января 2020
Расписание поезда «Псков - Москва» изменится в апреле
«Привет, ивент!» - 16 января (ЗВУК)
16 января 2020
«Привет, ивент!» - 16 января (ЗВУК)
Северный пролёт цепных мостов в Острове закрыт для движения
16 января 2020
Северный пролёт цепных мостов в Острове закрыт для движения
Фрески XII века отреставрируют в Пскове в 2020 году
16 января 2020
Фрески XII века отреставрируют в Пскове в 2020 году
Псковичей приглашают побывать в Анастасиевской часовне
16 января 2020
Псковичей приглашают побывать в Анастасиевской часовне
Обнародован список мест для крещенских купаний в Псковской области
16 января 2020
Обнародован список мест для крещенских купаний в Псковской области
Оксана Федорова анонсировала выход нового клипа
16 января 2020
Оксана Федорова анонсировала выход нового клипа
Зима в Псковскую область придёт в начале февраля
16 января 2020
Зима в Псковскую область придёт в начале февраля

Идет загрузка...