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Общество

Ремонт цепных мостов в Острове начнётся с 1 ноября

С 1 ноября подрядчик начнёт работы по капитальному ремонту цепных мостов в Острове. Об этом 30 октября губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его рабочей поездки доложил глава Островского района Дмитрий Быстров, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор поручил ответственным за капитальный ремонт цепных мостов на время работы организовать безопасный проход для граждан. При этом глава региона подчеркнул, что областные власти готовы помогать по всем вопросам, связанным с ремонтом цепных мостов.    

Представитель подрядчика отметил, что в рамках капитального ремонта они заменят мостовое полотно с деревянного на ортотропные плиты с полимерным напылением.

Цепные мосты в Острове – единственные в стране транспортные цепные мосты, сохранившиеся с середины XIX века. Они возведены над двумя рукавами реки Великой, протяженность каждого из пролетов превышает 90 метров. Мосты образуют архитектурный ансамбль вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века. Сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии с большой степенью физического износа.

Финансирование на ремонт мостов получено благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, по итогам его переговоров с руководством Росавтодора.

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