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Общество

Расписание поезда «Псков - Москва» изменится в апреле

С 13 по 29 апреля частично изменится расписание поезда «Псков - Москва», сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Изменения в расписание движения поезда будут внесены в связи с производством работ по реконструкции инфраструктуры на перегонах.

Так, с 13 по 28 апреля поезд из Пскова будет отправляться в то же время - 19:30, однако прибывать в Москву он будет на 21 минуту позже обычного - в 6:35. В эти же дни время отправления поезда из Москвы изменится на 8 минут, состав будет отправляться в 20:31. В Псков поезд будет прибывать согласно старому расписанию - в 8:05.

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