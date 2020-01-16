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Общество

Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков

С начала 2019 года количество клиентов, которые самостоятельно сделали выбор в части индивидуального зарплатного банка и перешли из других финансовых организаций в ВТБ, увеличилось на 77% - до 700 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет, предусмотрена более низкая ставка по потребительским кредитам. Размер дисконта для них может составить до 1 п.п. Помимо этого клиентам доступны оформление банковской страховки по сниженному тарифу, а также бесплатное информирование о совершенных операциях и интернет-банкинг. Также в рамках программы лояльности ВТБ «Мультибонус» за покупки по карте клиенты получают кэшбек по одной из шести бонусных опций на выбор и начисление процента на остаток по счету.

«Мы выступаем за максимальную конкуренцию на рынке банковских услуг, в том числе в сегменте зарплатных проектов. Сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения начислений и менять финансовую организацию, прежде всего, исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов. Мы ценим доверие и выбор клиентов и стараемся предложить максимально выгодные условия на рынке. В рамках стратегии ВТБ разрабатывает индивидуальный клиентский подход с учетом специфики и понимания потребностей клиента», - отметил заместитель руководителя департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ Сергей Миловский.

В рамках законодательства сотрудник любой компании имеет право самостоятельно выбирать, в каком банке получать заработную плату. Для того чтобы стать зарплатным клиентом и получать ежемесячные начисления в ВТБ, необходимо в письменной форме сообщить своему работодателю об изменении реквизитов счета для перевода средств. Это необходимо сделать за пять рабочих дней до очередного перечисления зарплаты.

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