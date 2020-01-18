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Политика

Вячеслав Володин назвал важнейшей задачей для регионов повышение качества бюджетных расходов

Крайне важной задачей назвал спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин повышение качества расходов региональных бюджетов. Он отметил, что сейчас эта проблема актуальна для всех субъектов Федерации, передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи Вячеслава Володина с активом Псковской области 18 января.

Спикер Госдумы подчеркнул, что на уровне правительства РФ контролируется вопрос своевременности поступления средств субъектам страны. Для этого, заявил он, за февраль в регионах РФ должны быть проведены все конкурсные процедуры.

«Мы с вами должны обеспечить качество образования, качество здравоохранения», - заявил Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что предстоит выполнить задачи, поставленные в послании президента РФ Федеральному Собранию.

Кроме того, он затронул вопрос о законопроекте по защите капиталовложений. «Надеюсь, что вы внесете свои предложения по улучшению этого закона. Он несет в себе нормы, которые предполагают его реализацию на региональном уровне», - обратился Вячеслав Володин к участникам встречи.

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